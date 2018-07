Pd, botta e risposta su Twitter tra Calenda e Orlando

Nessun «avvicinamento al M5S come invece propongono Emiliano e Orlando», twittava due giorni fa Carlo Calenda. E Andrea Orlando risponde: «Carino il fantaPd. Però non fare caricature alle posizioni altrui. Da oggi evita di dire, basta polemiche».



È questo lo scambio via social tra i due ex ministri ed esponenti del Pd. Il botta e risposta prosegue poi, quando un utente si inserisce e accusa Orlando di aver aperto alla possibilità di votare il decreto dignità. «Non l'ho mai detto. Non si inventi le cose - replica Orlando - come fa Calenda». E l'ex ministro dello Sviluppo ribatte: «Andrea. Pace e Amore. Lasciami fuori. Occupati di fare opposizione. Ti ho già detto che il Pd è roba vostra. Messaggio recepito. Me ne tengo alla larghissima».



C'è un seguito? Sì. Orlando replica: « Veramente mi hai taggato tu e attribuendomi posizioni non mie. Il pd è dei suoi elettori che si esprimeranno al congresso che spero si faccia al più presto. In parlamento sto facendo questo ma è difficile con le pagine piene di polemiche interne al pd. Comunque pace e amore ».

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:28



