Olimpiadi 2026, il M5S si spacca: a Torino salta il Consiglio comunale

Il Movimento 5 Stelle si spacca sulle Olimpiadi e salta il Consiglio comunale che oggi pomeriggio avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulla candidatura di Torino. Per la prima volta da inizio amministrazione, in Sala Rossa è mancato il numero legale. Assenti, tra i banchi della maggioranza, i consiglieri Damiano Carretto, Daniela Albano, Marina Pollicino e Viviana Ferrero. Assenze che le minoranze hanno rimarcato non rispondendo all'appello e mandando "sotto" la maggioranza grillina.



I consiglieri 5 stelle assenti, insieme a Maura Paoli oggi presente in aula, sono considerati l'ala più intransigente e anti-Olimpiadi del Movimento. L'ex grillina Deborah Montalbano, che fin dall'inizio aveva manifestato la sua contrarietà alla candidatura ai giochi olimpici, invece, da oggi siede ufficialmente nell'opposizione essendo passata al gruppo misto.



La settimana scorsa Beppe Grillo, rompendo gli indugi e le incertezze del Movimento, aveva lanciato il suo endorsement all'idea di candidare Torino per le Olimpiadi invernali del 2026, meno di due anni dopo ilgranitico no ai Giochi di Roma 2024: «Una grande occasione», l'ha definita il leader 5 stelle l'idea di organizzare la manifestazione 20 anni dopo l'edizione del 2006.



Per avviare la candidatura Torino deve presentare una manifetazione di interesse al Cio entro la fine del mese.









Lunedì 12 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:24



