Si riapre il fronte migranti, l'allerta del Viminale: «Sistema a rischio collasso»

di Cristiana Mangani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA C’è il rischio che il sistema di accoglienza dei migranti non regga la pressione in vista dei mesi estivi e di un clima più clemente che faciliterà la traversata. A evidenziarlo è il ministro Marco Minniti, nella direttiva generale 2018 dedicata all’amministrazione e alla gestione del Viminale, inviata alla Corte dei conti e all’ufficio centrale di Bilancio. L’attuazione del piano per l’immigrazione ha dato risultati insperati, tanto che, rispetto allo stesso periodo dello...