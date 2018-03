Macron a Merkel: «Il voto in Italia ha scosso l'Europa. Entro giugno una road map per rifondare l'Unione»

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha proposto una «road map chiara e ambiziosa entro giungo» per rifondare l'Unione europea. «È indispensabile costruire questa nuova ambizione per l'Europa», ha aggiunto.



Il prsidente Mcron si è poi focalizzato sulla situazione politica italiana: «Le elezioni italiane hanno scosso il contesto europeo - ha detto - Il lavoro che ci aspetta è importante in un contesto europeo profondamente scosso dopo la Brexit e profondamente scosso dopo le elezioni italiane che hanno visto imporsi gli estremismi». Le consultazioni italiane dello scorso 4 marzo «ci hanno consentito di toccare con mano, nello stesso tempo, le conseguenze di una duratura crisi economica e delle sfide migratorie a cui non siamo stati in grado di rispondere».





Venerdì 16 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:20



