Migranti, il nuovo fronte: i profughi che la Francia ci rimanda

di Cristiana Mangani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sono poco più di 180 mila i migranti presenti in Italia e ospitati nelle strutture di accoglienza. Favoriti da un piano immigrazione che sembra aver funzionato, ora incombe la minaccia della bella stagione e di una Libia senza più controllo. Ma come funziona il nostro sistema? All'arrivo sulle coste viene avviata la prima assistenza e l'identificazione di chi è stato soccorso in mare. E questo viene fatto negli hot spot, strutture che sono state varate dalla Commissione europea nel 2015. Cinque gli impianti: a...