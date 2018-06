Di Maio in piazza a Roma: festeggiamo il governo del cambiamento. Ci sono anche Grillo e Raggi

Il ministro del Lavoro e Sviluppo e leader dei 5 stelle Luigi Di Maio è con Beppe Grillo e il sindaco di Roma Virginia Raggi alla manifestazione #IlMioVotoConta, promossa a Roma alla Bocca della Verità dal Movimento per festeggiare la nascita del governo con la Lega. Di Maio è stato acclamato dai militanti da applausi e con il coro «Luigi, Luigi». «Ci sono molto aspettative, lo sappiamo, abbiamo appena iniziato», ha spiegato Di Maio.



Di Maio ha aperto il suo intervento dicendo: «Festeggiamo il governo del cambiamento». Poi il pubblico ha comincato a cantare l'inno nazionale.



«Roma ha iniziato a invertire la rotta, ha iniziato a risparmiare e oggi abbiamo finalmente soldi da investire in appalti. Roma non è più ladrona», ha detto il sindaco di Roma. «Siamo riusciti a far inserire nel governo un intero paragrafo per Roma Capitale. Non voglio chiedere soldi, ma competenze e poteri, vogliono andare a parlare direttamente con lo Stato senza passare per il tramite della Regione. Voglio avere gli stessi poteri che hanno i sindaci delle altre Capitali», ha continuato Raggi alla festa M5S.



«Hanno descritto Roma come l'inferno in terra, ci hanno descritto come criminali, solo per bieco interesse politico, solo er evitare che arrivassimo a governare questo Paese. Ma non si può vincere contro chi non si arrende mai», ha continuato Raggi. «Da domani inizieranno ad accusare questi ragazzi dicendo che non sanno governare. Noi dobbiamo dosare le forze, perché abbiamo 5 anni e dobbiamo star loro vicino quando inizierà ad essere dura», ha sostenuto ancora Raggi.





Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA