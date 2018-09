Scontro su deficit e condono. Reddito, Di Maio contro Tria

di Andrea Bassi e Alberto Gentili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I nodi cominciano a venire al pettine. E il problema questa volta, per Lega e 5Stelle, non è soltanto Giovanni Tria determinato a rispettare i vincoli di bilancio, tanto da scatenare una nuova violenta reazione di Luigi Di Maio: «Ora basta, se non ci fa fare il reddito di cittadinanza ce lo facciamo da soli...». Con l'approssimarsi della stesura della legge di stabilità scattano i veti reciproci. Il più grosso, il più insidioso, è quello del capo 5stelle contro quello che chiama «condono...