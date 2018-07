Fondi Lega, Sibilia (M5S) agli alleati: «Non fate come Berlusconi»

«Siamo sempre stati del parere che le sentenze si rispettano. In Italia ci sono tre gradi di giudizio e tutti devono avere il diritto di difendersi. Urlare alla magistratura politicizzata quando qualcosa non ci sta bene ha un retrogusto berlusconiano che i cittadini vogliono dimenticare » .



« Altra cosa è definire il campo delle responsabilità. Che la Lega dell'era Salvini non sia coinvolta direttamente nella vicenda credo sia nelle cose». Lo dice all'Adnkronos Carlo Sibilia, deputato M5S e sottosegretario all'Interno, a proposito delle polemiche sollevate dalla Lega dopo la sentenza della Cassazione che ha ordinato il sequestro dei conti di Via Bellerio.





Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:58



