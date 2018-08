Conte: «Commissario e 5 milioni per l'emergenza, revocheremo la concessione ad Autostrade»

Uno stanziamento immediato per interventi urgenti di cinque milioni di euro e la dichiarazione di un giorno di lutto nazionale. Sono le prime misure del governo, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Il premier Giuseppe Conte riunisce nella prefettura di Genova un Consiglio dei ministri straordinario, cui prendono parte Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, ma a cui - racconta - «si sono collegati quasi tutti i ministri».

​Autostrade, la società si difende. Parte l'iter per la revoca delle concessioni ad Autostrade, che tra l'altro rischia multe fino a 150 milioni di euro. «Avvieremo la procedura per la revoca senza attendere le risultanze in sede penale», ha annunciato il premier Conte. Poche ore prima, a puntare il dito erano stati il ministro delle Infrastrutture Toninelli e i vice premier Di Maio, che hanno chiesto le dimissioni dei vertici della società, e Salvini. «I responsabili hanno un nome e cognome e sono Autostrade per l'Italia», dice Di Maio. «Se non sono capaci di gestire le nostre autostrade, lo farà lo Stato», aggiunge Toninelli. La società - che ha chiuso il 2017 con ricavi operativi per quasi 4 miliardi, un utile d'esercizio di 1,042 miliardi e investimenti operativi per 556 milioni - si difende: «Investiamo oltre un miliardo in sicurezza e manutenzione». E il viadotto «era monitorato dalla Direzione di Tronco di Genova (che fa parte di Autostrade, ndr) con cadenza trimestrale secondo le prescrizioni di legge e con verifiche aggiuntive mediante apparecchiature altamente specialistiche», anche attraverso «società ed istituti leader al mondo in testing ed ispezioni»: l'esito ha sempre fornito «adeguate rassicurazioni». «Autostrade è stata coperta da governi precedenti»,

Al termine della riunione, il presidente del Consiglio in conferenza stampa conferma l'intenzione del governo di non attendere le verifiche sul crollo che saranno fatte in sede penale, ma di avviare subito «la procedura per la revoca della concessione alla società Autostrade, perché non c'è dubbio che non ha adempiuto ai suoi obblighi». Per il futuro, assicura, il governo sarà «molto più rigoroso del passato nel valutare le clausole» dei contratti di concessione, inclusi i controlli. Nell'immediato - e in attesa di strutturare nella legge di bilancio il capitolo infrastrutture - il Consiglio dei ministri approva un decreto che dispone lo stato di emergenza per 12 mesi nella città di Genova. Per avviare i primi interventi, a partire dalla rimozione delle macerie, sono stanziati cinque milioni ma «altre risorse - promette Conte - arriveranno perché quei soldi non sono assolutamente sufficienti». L'idea è anche quella di nominare un commissario ad hoc per la ricostruzione. Il giorno dei funerali delle vittime, ancora da definire, sarà una giornata di lutto nazionale. Il bilancio però, spiega il premier ringraziando i soccorritori, non è ancora definitivo.