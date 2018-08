Bacio gay in strada a Pisa, consigliere leghista: «Show li facciano a casa loro». È bufera

Verso le ore 12.45 in piazza XX settembre, davanti al Comune, due maschi si accarezzavano e si baciavano. Facciano che cosa vogliono a casa loro, ma perché fare questi show davanti a turisti e bambini?

essuno se li è filati, tanto meno io - è la replica del consigliere - quel che vogliono è attenzione e considerazione, però vadano ad amoreggiare e a scop... a casa loro o in albergo, a noi, cosa ce ne frega?

». Il post, datato 3 agosto, è comparso sulla pagina facebook di Manuel Laurora, consigliere comunale della Lega a Pisa. E, come era prevedibile, ha scatenato un putiferio.LEGGI ANCHELe prime critiche sono arrivate a stretto giro, proprio su facebook. Tra i non pochi sostenitori, infatti, è presto comparso anche chi gli ha fatto notare che quello che lo ha tanto infastidito altro non è che «diritto di esistere». «Certo e infatti n».Laurora sostiene di «non essere contro gli omosessuali» e che avrebbe «reagito allo stesso modo se avesse visto la stessa scena con un uomo e una donna». E ancora: «Qualcuno fa finta di non capire, qua non si tratta di omofobia, piuttosto di esibizionismo e mancanza di rispetto verso gli altri». «Ma allora perché - gli fanno notare in molti - sottolineare il sesso dei protagonisti?».La consigliera regionale del Pd Alessandra Nardini ha rilanciato: «Laurora non è omofobo? Allora sostenga il patrocinio del comune di Pisa per il Toscana Pride 2019 o inviti il sindaco (l'appena eletto Michele Conti, di centrodestra, ndr) a riconoscere le figlie e i figli delle famiglie arcobaleno, quelle che per il suo collega leghista e ministro Fontana, per intenderci, non esistono».