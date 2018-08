Pomezia, dipendente comunale a coppia gay in Municipio: «È diventato l'ufficio delle unioni tra fr...»

« Questo non è l'ufficio delle unioni civili. Ma l'ufficio delle unioni tra froci » . È quanto si sono sentiti dire Walter Castaldi e Angelo Carboni quando sabato scorso si sono presentati al Municipio di Pomezia per unirsi civilmente. A denunciare il fatto il Gay Center che sottolinea come la coppia abbia « fatto la segnalazione all'ufficio del personale tramite email, come riportato sui propri profili facebook » . La frase omofoba sarebbe stata pronunciata da un dipendente comunale.





«Richiediamo - dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center - l'intervento del sindaco al fine di sanzionare il dipendente, e ci rendiamo disponibili per fare un corso gratuito ai dipendenti contro le discriminazioni, come già fatto in altri comuni». «Facciamo, inoltre, appello al governo per approvare al più presto una legge contro l'omotransfobia ed attuare azioni formative contro le discriminazione, anche per il personale pubblico, di tutte le amministrazioni. Ricordiamo che in Italia registriamo ogni giorno circa 50 episodi di omofobia tramite il servizio di Gay Help Line 800 713 713», conclude Marrazzo.

