Tajani: «Governo contronatura, Salvini torni col centrodestra»

Continua la campagna estiva di Antonio Tajani nelle sue nuove vesti di vicepresdiente di Forza Italia. «Questo è un governo contronatura», avverte l'esponente azzurro, presidente dell'Europarlamento, «dove c'è una forza di sinistra che è il Movimento cinque stelle e una di centrodestra, la Lega. Noi vorremmo che la Lega tornasse ad essere protagonista con noi di un'alleanza di centrodestra che si candidi al governo del Paese. Ecco perchè noi dobbiamo raccogliere più consensi».



«Noi vogliamo essere il punto di riferimento dell'Italia che produce - sottolinea ancora Tajani -. C'è un enorme spazio politico tra la Lega e il Pd e noi lo vogliamo occupare. Siamo l'unica forza che in questo momento ha un progetto nazionale. Ci sono forze legate soprattutto al Sud, altre più al Nord. La sinistra è in disarmo. Fi è l'unica in grado di avere un progetto nazionale e intendiamo essere protagonisti di questa nuova stagione e fino alle europee lavoreremo perchè le nostre idee, i nostri progetti, si concretizzino».

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:16



