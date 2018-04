Usa, giocano in macchina con una pistola in diretta Facebook: donna esplode un colpo e colpisce alla testa un 26enne

di Federica Macagnone

Nuovo dramma delle "armi facili" negli Usa, dove un uomo è stato ridotto in fin di vita da un colpo di pistola sparato da un'amica, convinta che l'arma fosse scarica. L'incidente, trasmesso on line durante una diretta Facebook, è avvenuto domenica all'alba a Houston all'interno di un'auto ferma in una stazione di rifornimento di carburante.







Nel filmato che è stato visualizzato migliaia di volte sui social, si vedono il 26enne Devyn Holmes e la 25enne Cassandra Damper seduti sui sedili anteriori, mentre alle loro spalle c'è un loro amico che passa una pistola alla donna. Afferrata l'arma, Cassandra la punta eccitata verso la telecamera, agitandola e parlando ad alta voce, mentre Devyn la osserva preoccupato e le afferra la mano invitandola a metterla giù. «Mi stai innervosendo» le dice, appena un attimo prima che la donna punti la pistola verso di lui e prema il grilletto. A quel punto cala il gelo: l'arma era carica e Devyn, ferito gravemente, comincia a sanguinare e respira a fatica.



L'amico alle sue spalle fugge immediatamente dall'auto, mentre Cassandra, come riveleranno in seguito i rilievi della polizia, tenta disperatamente di "ripulire" la scena ed eliminare qualunque traccia possa accusarla. Un tentativo assurdo, visto che la sequenza dei fatti era stata immortalata dalla diretta Facebook. Arrestata poco dopo, si è difesa dicendo di ignorare che nella pistola ci fossero dei proiettili: ora, dopo questa bravata, la sua sorte è nelle mani del gran giurì che dovrà stabilire se mandarla sotto processo, mentre la sorte di Devyn, in condizioni disperate, è nelle mani dei medici dell'ospedale Ben Taub di Houston.

