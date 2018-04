Usa, Trump e Merkel alla Casa Bianca: «Sono onorato, donna straordinaria»

Il presidente americano Donald Trump si è detto molto onorato di riaccogliere, dopo averlo fatto nel marzo 2017, il cancelliere tedesco Angela Merkel alla Casa Bianca. In commenti fatti alla stampa dallo Studio Ovale, il leader americano ha fatto «congratulazioni formali per la rielezione» di Merkel, definita da lui una «donna straordinaria».



L'inquilino della Casa Bianca ha sottolineato nuovamente la «grande relazione» tra Usa e Germania e ha anticipato «buone discussioni come quelle avute con Emmanuel» Macron, il presidente francese a cui Trump ha dedicato martedì la prima cena di stato della sua amministrazione. Merkel ha riconosciuto che «ci è voluto un pò di tempo per formare il governo» in Germania e che era importante recarsi a Washington nella «speranza di rendere ancora più stretta la relazione» tra i due Paesi.

Venerdì 27 Aprile 2018



