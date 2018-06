Migranti, Tajani: senza soluzione a rischio tenuta della Ue

LEGGI ANCHE Migranti, Salvini fissa la nuova linea: sbarchi solo da navi militari

LEGGI ANCHE Caso Aquarius, migranti a Valencia su navi italiane. Msf: prima sbarco a Malta o in Italia La «questione migrazione è strategica perché è a rischio l'intera Ue, se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo di vedere fallire tutto il progetto», ha detto.LEGGI ANCHELEGGI ANCHE

«La misura è colma, non possiamo più aspettare, perché avremo decine e decine di casi come quelli che stiamo vedendo in questi giorni e con l'estate la situazione peggiorerà. Quindi bisogna intervenire, a breve a medio e a lungo termine», ha aggiunto. «Prima dell'estate andrò in Niger e poi spero in Libia». «La Libia è il problema dei problemi, quindi bisogna intervenire, investendo, come è stato fatto con la Turchia, e ricostruire poi lo stato», perché della «situazione di incertezza» i trafficanti ne approfittano, ha precisato Tajani. «Intendo andare in Libia dopo essere stato in Niger dove penso di andare con una delegazione di imprenditori», ha precisato.

«Se non si risolve il tema deia rischiare è la». L'avvertimento arriva dal presidente del Parlamento europeo Antonio