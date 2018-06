Aquarius: «Noi a Valencia? Impossibile, non è sicuro, il tempo peggiora»

La Aquarius «andrà a Valencia accompagnata da nostre motovedette di Marina e guardia costiera e domani mattina manderemo un'altra motovedetta con viveri ed una squadra di medici». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al termine del vertice a Palazzo Chigi.



Le proteste

Sit-in nella serata di lunedì a Roma nei pressi del ministero dei Trasporti. «Apriamo i confini. Restiamo unami» lo slogan della manifestazione organizzata dal movimento 'Non una di menò. «Apriamo i porti nell'emergenza per Aquarius e per chi è già in viaggio in mare. Apriamo le frontiere per permettere a tutte e tutti la libertà di movimento» hanno sottolineato le organizzatrici lanciando il sit-in che si è concluso intorno alle 22. «Il viaggio per la Spagna è lungo - ha sottolineato una manifestante - La gente lì sopra sta soffrendo. Siamo vicini alle persone che si trovano ora su quella nave. È una vergogna, deve attraccare».

«Hai presente un'ambulanza che fa un soccorso e poi quando si trova sulla tangenziale gli viene detto di fermarsi perché non si sa dove portare i pazienti? Ecco, ci sentiamo così». Alessandro Porro, alla terza missione con Sos Mediterranee, risponde al telefono con la voce calma anche se, vista dal mare, la situazione a bordo dell' Aquarius è tutt'altro che risolta: la nave continua a oscillare da est ad ovest a due nodi l'ora in un limbo tra l'Italia e Malta, Roma non ha ancora dato all'equipaggio una comunicazione ufficiale su dove andare e Valencia, che dista 4 giorni di viaggio, non è certo la soluzione ideale per 629 persone che sono in mare da giorni, esauste ed impaurite.E la conferma arriva in serata quando Anelise Borges, la giornalista di Euronews a bordo della nave, twitta tutte le preoccupazioni dell'equipaggio. «Allo stato attuale Aquarius non può andare in Spagna. Non è sicuro - dicono i membri del team di Sos Mediterranee - per la nave, per l'equipaggio e per le persone soccorse. Inoltre il tempo sta peggiorando, sarebbe un rischio per tutti».Eppure la mattina a bordo era cominciata con il canto di speranza delle donne che ringraziavano il signore per aver loro salvato la vita. Una nenia lenta e continua nonostante il sole. «Ho visto dove sono le donne - ha scritto su Twitter Anelis Borges, giornalista di Euronews che è a bordo della nave - fa un caldo insopportabile ma almeno sono all'ombra». In tanti, invece, hanno dormito per buona parte della giornata, stesi sul ponte di coperta dove i volontari di Sos Mediterranee e Msf hanno messo i giubbotti salvagente più vecchi per creare una sorta di materasso e tenerli così lontano dall'acciaio rovente. Uomini, donne e bambini che hanno già dovuto subire violenze ripetute in Libia.«È certo che hanno avuto poco o nessun accesso alle cure mediche durante la loro detenzione» sottolinea il medico di Msf a bordo, David Beversluis, ricordando che per molti di loro presentano «ustioni provocate dalla miscela di benzina e acqua di mare». Fortunatamente nessuno di loro, al momento, necessità di un'evacuazione medica ma è evidente che, dice chiaro Msf, serve con «urgenza una rapida soluzione»: «la situazione al momento è stabile ma gli inutili ritardi stanno mettendo a rischio le persone vulnerabili». Vale a dire 88 donne, di cui 7 incinta, e 123 minori, di cui 11 ragazzini. È probabile che molti di loro vengano alla fine fatti approdare in Italia, ma al momento restano ancora a bordo. E la tensione sale, come dimostra quel che è accaduto nel pomeriggio, quando i migranti hanno cominciato a chiedere spiegazioni su quale fosse la destinazione finale visto che era ormai evidente a tutti che la nave girava in tondo: uno di loro, un uomo, ha tentato di buttarsi in acqua, per timore che lo volessero riportare in Libia. Su questo, almeno su questo, i volontari delle Ong hanno potuto dare rassicurazioni «non tornerete mai indietro, state tranquilli».L'unica buona notizia a bordo della nave è arrivata nel tardo pomeriggio: «Una nave maltese - racconta ancora Porro - si sta avvicinando con cibo e acqua». Ha lasciato a bordo scatole di spaghetti, biscotti e 950 bottiglie di acqua. «Ma questo non risolve il problema - continua il volontario - Valencia dista 700 miglia il che vuol dire che, alla nostra velocità, impiegheremo 3-4 giorni per arrivare, ci troveremmo in una situazione difficile. Inoltre, stando al diritto internazionale, Valencia non è il porto sicuro più vicino». E quindi? «E quindi chi ha ingaggiato il braccio di ferro la smetta». Al momento non è così. E l' Aquarius naviga ancora a 2 nodi nel mare di nessuno. Con il suo carico di disperati. «È la politica che sbaglia - è ancora Porro - Vogliamo ringraziare la Marina Militare e la Guardia Costiera che hanno operato con noi sabato. Perché tra gente che sta in mare ci si capisce: abbiamo tutti lo stesso obiettivo, salvare vite umane».