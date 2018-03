Noi e Mosca/ I leader fragili e il modello bonapartista

di Marco Gervasoni

Il filosofo russo Nikolaj Berdjaev, morto in Francia esule dal comunismo nel 1948, scriveva che la Russia è lo specchio dell’Occidente: ci restituisce un’immagine, deformata e ingigantita, di ciò che noi siamo. Casualmente, ma solo in parte, Berdjaev è anche uno dei pensatori di riferimento di Vladimir Putin, rieletto ieri con un margine persino più ampio di sei anni fa, stando agli exit poll. E allora cerchiamo di capire, più che Putin in sé, cosa rappresenti per noi: se si vuole, quale...