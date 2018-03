Londra, Ringo Starr cavaliere della Regina Elisabetta

Ringo Starr è diventato Sir, cavaliere della regina Elisabetta II. Oggi la cerimonia: l'ex Beatles è stato insignito dal principe William. Sorridente e orgoglioso il batterista si è presentato al cospetto dell'erede al trono per la cerimonia a Buckingham Palace, dopo che nel 1965 aveva già ricevuto, insieme ai Beatles, il titolo di Most Excellent Order of the British Empire. Nel gruppo, Paul McCartney era stato nominato Cavaliere nel 1997.

Il riconoscimento, il più alto che il Regno Unito concede, renderà il batterista “Sir” e si lega al contributo che Starr ha dato alla musica.