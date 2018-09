Scopre che il marito la tradisce e progetta nuove nozze: la sua vendetta è incredibile

Scoprire che il proprio partner ha una relazione parallela e sta, segretamente, pianificando di sposarsi con un'altra persona è senza dubbio un'esperienza drammatica e devastante. Ma lache ha pianificato questa donna australiana ha reso l'epilogo del suo matrimonio quantomeno più elettrizzante., questo il nome della protagonista di questa storia, ha raccontato la sua incredibile vendetta sul noto blog Whimm Quello fra Mel e Marty era stato un «matrimonio felice», fin quando lui non ha ricevuto una promozione a lavoro. L'uomo ha cominciato a viaggiare sempre più spesso, trascorrendo lunghi periodi fuori casa, a causa dell'apertura di una nuova filiale in. Mel ammette che «la distanza ha danneggiato la loro relazione» e che, anche quando Marty era a casa, il clima fra i due era spesso teso. Il «senso di abbandono e solitudine» ha reso la donna sempre più critica nei confronti di suo marito, anche nei brevi periodi trascorsi insieme.D'altra parte Marty diventava sempre più freddo, evitava di parlare, e trascorreva tutta la giornata al computer. Alla moglie diceva di avere tanto lavoro da fare, ma «io sapevo che c'era dell'altro», spiega Mel nel suo intervento sul blog. Una sera Marty si addormenta lasciando il suoacceso e Mel ha l'opportunità di scoprire la verità. «Mi manchi. Corri a casa. Baci» è il messaggio che la donna legge sullo schermo di suo marito. In poco tempo Mel scopre che Marty aveva messo su una nuova vita in Canada, una nuova casa e una compagna che voleva sposare.«La vendetta è un piatto che va servito freddo - racconta la donna - avevo bisogno di tempo. Il mio primo pensiero è stato quello di contattare la sua ragazza e dirle tutto della vita di Marty in Australia, ma sarebbe stato troppo semplice. Così ho deciso di colpirlo lì dove gli avrebbe fatto più male, nelle sue tasche».Mel si mette in contatto con un'agenzia immobiliare e, approfittando dell'assenza dell'uomo per l'ennesimo viaggio, mette in vendita la loro splendidaad un prezzo bassissimo. In poco tempo la casa viene venduta ed i soldi equamente divisi fra un conto privato appositamente creato per l'occasione e il conto cointestato della coppia. La vendetta si concretizza al ritorno "a casa" di Marty.«Non ero lì a vedere la reazione di Marty quando è tornato a casa e ha trovato degli estranei che ci vivevano dentro. Io ero incon le mie amiche», racconta la donna. «Ma immagino sia stato piuttosto sorpreso di scoprire che la sua amata villetta ora apparteneva a Josh e Tamara».«Racconto questa storia non perché sono fiera di quello che ho fatto - conclude Mel - ma perché voglio che le donne capiscano che possono sempre reagire, anche quando un uomo le fa sentire spazzatura». Dalla vendita della casa in poi, Marty e Mel non si sono mai più sentiti: lui è andato a vivere in Canada con la sua nuova compagna e non ha nemmeno contattato Mel per il. E tutto ciò che lei ha da dirgli adesso è: «fatti sotto».