Sparatoriaa Malmoe, almeno quattro feriti. I tifosi festeggiavano la vittoria della Svezia all'esordio Mondiale

Terrore a Malmoe, in Svezia, mentre i tifosi celebravano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali. Un uomo armato ha aperto il fuoco - con un'arma semiautomatica secondo i testimoni - in pieno centro. Lo riportano i media locali che parlano di almeno quattro feriti. La polizia ha isolato la zona, al momento non si hanno altri dettagli.

La polizia svedese ha isolato diverse strade nel centro di Malmo e ha lanciato la caccia all'uomo che aperto il fuoco sulla folla davanti a un caffè sul viale Drottninggatan. Lo riferiscono i media locali.

La zona in cui è avvenuta la sparatoria, vicino a un posto di polizia, è stata isolata. Testimoni citati dall'Aftonbladet hanno reso noto di aver udito 15-20 colpi.