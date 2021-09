Diretta Villarreal-Atalanta 0-1 live: Freuler porta in vantaggio i nerazzurri

Martedì 14 Settembre 2021, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 21:23

SEGUI LA DIRETTA DI VILLARREAL-ATALANTA

1° TEMPO

22' - Prima vera occasione per il Villareal, con Trigueros che si libera bene della marcatura della difesa atalantina ma calcia centrale. Parata sicura di Musso.

17' - Occasione in contropiede per la Dea, con Pessina che cavalca per 70 metri prima di arrivare in area e calciare alto.

APPROFONDIMENTI SPORT Champions League, Juventus e Atalanta in campo CALCIO Champions League, Costacurta: «Super Psg, le italiane... SPORT Psg, Messi: «Qui per vincere la Champions League»

8' - Ancora pericolosa la Dea, questa volta col tedesco Robin Gosens, che calcia da fuori ma trova la risposta di Rulli, che smanaccia fuori.

7' - Subito in vantaggio i nerazzurri. In gol ci va lo svizzero Remo Freuler, dopo una sponda abilissima di Zapata che ha liberato da solo il compagno di squadra.

😍 Grande sponda di #Zapata per #Freuler, che calcia nell'angolino e ci porta in vantaggio!!!

😍 Zapata lays it off for Freuler, who fires into the bottom corner and gives us the lead!!!#VillarrealAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/gzCzfkDLN9 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 14, 2021

1' - Calcio d'inizio all'Estadio de la Ceramica.

All'Estadio de la Ceramica, l'ex Madrigal, alle ore 21, due squadre non in ottima forma, specie dopo il campionato scorso in cui hanno fatto scintille, si affrontano per il debutto in Champions League. Tra Villarreal e Atalanta, insomma, tutto potrebbe succedere, mischiando ulteriormente le carte di quello che sarà il cammino fino a fine stagione. La squadra spagnola arriva da tre pareggi su tre in Liga e ha perso la Supercoppa europea contro il Chelsea ai rigori, quelli che l'avevano portata al trionfo in Europa League contro gli altri inglesi del Manchester United. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, dal canto loro, sono riusciti a vincere solo la prima gara contro il Torino nella nostra Serie A e cercano un riscatto nella coppa dalle grandi orecchie.

⚫️ 𝗠 𝗔 𝗧 𝗖 𝗛 𝗗 𝗔 𝗬 🔵



Pronti al decollo, si parte per la nostra 3ª avventura in @Championsleague! ✈️ Andiamo!



Our 3rd #UCL journey starts today! 🚀 Let's fly!#VillarrealAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/tDVGC6za59 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 14, 2021

Villarreal-Atalanta, le formazioni ufficiali

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo; Gerard Moreno, Dia, Pino. All. Emery

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini