Champions League, Malmoe-Juventus LIVE, 0-0: Allegri ritrova Dybala, out Bernardeschi e Chiesa

Martedì 14 Settembre 2021, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 21:06

Il campionato non sorride alla Juventus. Con due sconfitte e un pareggio, la squadra di Massimiliano Allegri cerca oggi il riscatto con il Malmoe, in Svezia, nella prima partita di Champions League. Come ha detto il tecnico stesso, i bianconeri non partono come favoriti, ma i suoi uomini ce la metteranno tutta per arrivare fino alla fine e conquistare una coppa che manca da pareggio e che, con lui in panchina, è stata sfiorata per ben due volte. E siccome vincere aiuta a vincere, la gara di stasera potrebbe dare anche un nuovo sprint ai bianconeri in Serie A, forse. Ecco le formazioni ufficiali.

MALMOE (5-3-2): Diawara; Berget, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsoon, Rieks; Innocent, Christiansen, Rakip; Birmancevic, Colak. All. Jon Dahl Tomasson

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Massimiliano Allegri

Dove vederla in tv e streaming

Malmö-Juventus delle 21 verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5 e in diretta streaming su MediasetPlay. Ma sarà visibile per gli abbonati anche su Sky e più precisamente sui canali sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite) oppure tramite l'app SkyGo su pc, tablet o smartphone. Infine sarà possibile vedere Malmö-Juventus in diretta su Now, il servizio streaming on-demand offerto da Sky.