Londra, scoppio nella stazione della metro: paura e feriti

È stato con ogni probabilità il corto circuito di una batteria a causare accidentalmente attorno alle 19 locali (le 20 in Italia) la modesta deflagrazione che ha suscitato allarme nella stazione della metropolitana di Southgate, nella zona nord di Londra. Lo riferisce in un comunicato Scotland Yard, ribadendo che al momento viene escluso qualunque sospetto di «legame con il terrorismo».Il servizio ambulanze precisa da parte sua che nell'episodio - e nel fuggi fuggi che ne è seguito - sono rimaste ferite o contuse 5 persone: 3 medicate sul posto e 2 in ospedale. Secondo la polizia, nessuno è comunque in condizioni gravi, anche se testimoni hanno raccontato di momenti di panico. Le verifiche di agenti e artificieri si sono protratte per alcune ore - si era temuto un pacco sospetto - mentre la stazione veniva chiusa temporaneamente a scopo precauzionale.