Londra, auto sfonda le barriere davanti al Parlamento di Westminister e investe pedoni: diversi feriti e un arresto

Un'auto si è schiantata contro le barriere di sicurezza fuori dal Parlamento di Westminster, a Londra. Un uomo è stato arrestato, ha reso noto Scotland Yard. Lo riporta la Press Association.

A car has crashed at the barriers in Westminster, with several people injured outside Parliament. đź”´Follow events live here: https://t.co/yowPSb9Tqk pic.twitter.com/h0iLFlbeGN



Alcuni pedoni sono rimasti feriti dopo lo schiantodell'auto contro le barriere. Lo ha reso noto la polizia di Londra con un tweet.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.