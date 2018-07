Juncker mai visto: il capo della commissione europea non si regge in piedi al vertice Nato

Il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker barcolla circondato da altri leader politici tra cui Angela Merkel al vertice Nato.Il video in queste ore sta facendo il giro del web, scatenando anche diverse illazioni: prima tra tutte che Juncker fosse ubriaco (come spesso hanno insinuato i giornali inglesi).



Il Sun, che pubblica anche le immagini di Juncker sorretto da Theresa May e Donald Trump, sembra abbia risolto il mistero: pare che il presidente della Commissione Europea ha lasciato il vertice su una sedia a rotelle perché soffre di sciatica.





Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:21



