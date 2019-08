Jean Claude Juncker interrompe le vacanze per un'operazione d'urgenza

Il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker è dovuto rientrare dalle vacanze in Austria per sottoporsi in Lussemburgo ad un intervento d'urgenza di asportazione della cistifellea.

Lo rende noto la Commissione in una nota.

Era tra l'altro in calendario la sua presenza al vertice del G7 di Biarritz, previsto per il 24-26 agosto.

Juncker, 64 anni, lascerà l'incarico alla scadenza del suo mandato, il 31 ottobre. Al suo posto entrerà in carica, da novembre, la tedesca Ursula von der Leyen.

Ultimo aggiornamento: 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA