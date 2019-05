NAPOLI «Questa Commissione Ue guidata da Juncker ha cercato di fare miracoli rispetto alle resistenze degli Stati membri, che non vogliono cedere altri poteri alla Commissione». Così Emma Bonino, rispondendo alla domanda di un giornalista alla manifestazione elettorale di «+Europa» a Napoli. «Parlo degli immigrati, parlo del bilancio- ha aggiunto Bonino- e del completamento dell'Unione bancaria. Non è la Commissione Juncker che ha bloccato tutto questo. L'hanno bloccato i Capi di Stato e di Governo». «È questa Europa intergovernativa che dobbiamo superare- ha concluso l'esponente di “+Europa”-quella che dobbiamo superare per andare avanti». © RIPRODUZIONE RISERVATA