Juncker operato per un aneurisma: «Uscito dalla terapia intensiva»

È andato tutto bene

convalescenza, ma non si fanno previsioni su quanto tempo ci vorrà prima che rientri al lavoro: «dipenderà dalla sua ripresa», ha risposto la portavoce Mina Andreeva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», annuncia la portavoce della Commissione europea. L'intervento chirurgico a cui oggi è stato sottoposto Jean-Claude Juncker per la rimozione di un'aneurisma è riuscito, e il presidente dell'esecutivo Ue (teoricamente in carica ancora per pochi giorni) dovrebbe a breve uscire dalla terapia intensiva. L'operazione era stata programmata da tempo, ed è probabile che la data sia stata scelta proprio calcolando che a novembre il suo compito a Bruxelles si sarebbe di fatto concluso. Dal primo del mese infatti la Commissione può svolgere solo gli affari correnti. Sebbene già da diverse settimane la nuova presidente Ursula von der Leyen sia attiva e operativa, il governo europeo non è ancora realmente in carica per via del ritardo nella nomina di alcuni commissari, dovuto alle bocciature che i membri indicati da Francia, Romania e Ungheria hanno subito a opera dell'europarlamento.Ora per Juncker si prepara un periodo di