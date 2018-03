La parabola di Sarkozy agli arresti

di Marina Valensise

Non sono passati nemmeno sei anni da quando Nicolas Sarkozy ha lasciato l’Eliseo, sconfitto alle presidenziali del 2012 dal socialista François Hollande, che l’ombra lunga della responsabilità si staglia su di lui come un plumbeo velo. È il momento del redde rationem, non solo giudiziario ma politico. Dalle otto di ieri mattina, l’ex ministro degli Interni di Jacques Chirac ed ex presidente della Repubblica francese Sarkozy è in stato di fermo al commissariato di Nanterre. Deve rispondere...