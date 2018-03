Facebook, capo sicurezza annuncia dimissioni: via entro agosto

Mentre facebook sta affrontando lo scandalo di Cambridge Analytica e del suo ruolo nella diffusione della disinformazione, all'interno del gruppo continua una lotta tra gli executive per decidere quanto essere trasparenti e aperti alle richieste dei governi. Alex Stamos - responsabile della sicurezza delle informazioni di Facebook - ha annunciato che lascerà il gruppo entro agosto.



Stamos crede che sia importante rendere pubblici più dati sulle interferenze russe nel periodo precedente alle elezioni presidenziali americane del 2016. Inoltre ha proposto una serie di cambiamenti nella gestione delle informazioni personali degli utenti. Ma la sua posizione non è stata accolta all'interno, scrive il New York Times, così che parte delle sue responsabilità sono state assegnare ad altri manager già dallo scorso dicembre.



Stamos ha fatto sapere che resterà fino ad agosto per supervisionare la transizione e anche perchè un addio immediato non piace agli investitori e ai mercati. Per il secondo giorno di fila Facebook continua a perdere terreno a Wall Street. In questo momento viaggia in ribasso del 2,01% dopo che ieri aveva perso fino al 7%.

Lunedì 19 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 15:09



