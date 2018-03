Il trucco dei dati girati a terzi: falla nel sistema di controllo

di Giuseppe Veltri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'indagine appena iniziata sull'uso di Facebook da parte della società Cambridge Analytica, che a sua volta li aveva ottenuti da parte di un accademico dell'Università di Cambridge è istruttiva di ciò che accade ai nostri dati sui social media. Servizi come Facebook sono diventati parte della nostra vita sociale ma non paghiamo nulla per usarli. Sono i dati che generiamo nel nostro uso di queste piattaforme corrisponde al nostro modo di pagare per tale servizio. Siamo noi i dati, siamo noi il valore...