Trump: «A breve ordine esecutivo per riunire le famiglie dei migranti»

bambini migranti dai genitori. Il provvedimento ordinerà al dipartimento della sicurezza nazionale di tenere insieme le famiglie e chiederà al dipartimento della difesa di contribuire ad ospitarle perchè molte delle strutture detentive sono al completo.



LEGGI ANCHE ---->



«Firmerò un ordine esecutivo tra poco...Riusciremo a tenere insieme le famiglie»: lo ha annunciato Donald Trump parlando alla Casa Bianca della separazione dei bimbi dai genitori che varcano illegalmente la frontiera Usa-Messico. La segretaria alla sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen, sta lavorando con gli avvocati della Casa Bianca per redigere un provvedimento esecutivo che metta fine alla separazione deidai genitori. Il provvedimento ordinerà al dipartimento della sicurezza nazionale di tenere insieme le famiglie e chiederà al dipartimento della difesa di contribuire ad ospitarle perchè molte delle strutture detentive sono al completo.LEGGI ANCHE ----> Il pianto dei bimbi migranti

La Camera vota. «Domani, la Camera voterà su una legge per tenere le famiglie unite. Non vogliamo che le famiglie vengano divise. Punto». Lo annuncia lo speaker repubblicano Paul Ryan. «Non vogliamo che i bambini vengano portati via ai genitori. Possiamo applicare le nostre leggi sull'immigrazione senza dividere le famiglie. L'amministrazione vuole che il Congresso agisca e noi stiamo agendo», aggiunge. «Il presidente ci ha chiesto di sostenere questa proposta, ci ha chiesto di votarla». Secondo il provvedimento su cui domani si pronunceranno i Rappresentanti, «quando qualcuno viene perseguito per aver varcato illegalmente il confine, le famiglie rimangono unite sotto la custodia del Dipartimento della Sicurezza interna, per tutta la durata del procedimento».