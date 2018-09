India, bambina violentata e uccisa dal fratellastro. Su ordine della matrigna

Una bambina di 9 anni è stata violentata e uccisa nella regione del Kashmir, in India. Le forze dell'ordine hanno già messo in manette il fratellastro 14enne e alcuni suoi amici. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il gruppo avrebbe agito su istigazione della matrigna della bambina.



La polizia ha reso noti, inoltre, altri cruenti dettagli del crimine: il cadavere della bambina, a cui sono stati strappati gli occhi, è stato bruciato e gettato nella foresta. Interrogata dagli inquirenti, la matrigna avrebbe rivelato di aver agito per punire il marito, colpevole di trascorrere troppo tempo con la seconda moglie, madre della bimba.

Mercoled├Č 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA