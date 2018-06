Bimba di due anni scompare nei boschi, salva grazie al suo cane: «L'ha vegliata per 36 ore»

Tanta paura per una famiglia, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio: lieto fine per unadi appena due annida casa insieme al suo, ma vegliata e protetta dall'animale per oltre 36 ore. È accaduto a Lebanon Junction, nei pressi di Louisville (Kentucky), negli Stati Uniti.La piccolaera scomparsa dalla casa della nonna insieme a, una femmina di American Staffordshire Terrier, lasciando la famiglia nell'angoscia per un giorno e mezzo: l'appello disperato dei genitori e della nonna di Charlee era stato diffuso anche dalla polizia del posto, come riportano alcuni media locali All'improvviso, proprio mentre erano in corso le ricerche, Penny è comparsa davanti alla casa della nonna di Charlee, Beth Campbell, con un principio di disidratazione e colpita duramente dalle zecche. La cagnolona, però, era riuscita a farsi capire ed ha condotto la donna in un bosco situato nei paraggi della casa, dove la piccola Charlee si trovava, protetta proprio da Penny. «Dio ha ascoltato le nostre preghiere, ma Penny è stata eroica», ha dichiarato commossa la nonna della bimba. Lo sceriffo Donnie Tinnel parla di evento miracoloso: «La zona è molto pericolosa, ci sono coyote, serpenti velenosi e zecche: non riusciamo a credere che una bimba così piccola sia riuscita a sopravvivere».La vicenda della piccola Charlee ricorda molto quanto accaduto nell'aprile scorso a, dove dueerano scomparse nel bosco ma erano stateda Margot, il lorodi razza pitbull.