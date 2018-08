Migranti, Barcellona pronta ad accogliere nave Aquarius: contrasto con governo centrale

La città di Barcellona si dice pronta ad accogliere la nave Aquarius, in contrasto con la posizione del governo centrale di Madrid. In una conferenza stampa, Laia Ortiz, assessore per i diritti sociali della città catalana, ha detto che Barcellona «ancora una volta» apre il suo porto ai migranti. «Barcellona sarà sempre impegnata alla difesa di vite umane», ha aggiunto. Le dichiarazioni dalla Spagna sono arrivate dopo che la Commissione Europea ha detto, tramite un portavoce, di essere in «contatto con diversi stati membri» ed ha offerto il suo «totale appoggio diplomatico» per risolvere la situazione.



Madrid invece è contraria ad accogliere Aquarius. «In questo momento non è in Spagna il porto più sicuro perché non è il più vicino» alla posizione attuale della nave di soccorso, affermano fonti del governo spagnolo facendo riferimento a quanto stabilito dal diritto internazionale. Le stesse fonti sottolineano che «la situazione non è paragonabile» a quella dello scorso giugno, quando il premier socialista Pedro Sánchez autorizzò lo sbarco nel porto di Valencia della nave gestita dalle Ong Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere. Allora vi era «un'emergenza umanitaria», affermano fonti della Moncloa ricordando la situazione «molto difficile» in cui si trovava la nave, a bordo della quale vi erano oltre 600 migranti, a cui Italia e Malta avevano negato lo sbarco.

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:25



