Migranti, Merkel: «Con Roma trattative dureranno un po'. Pronta a parlare con il premier»

«Le trattative con la Grecia sono andate molto avanti, quelle con l'Italia dureranno un po'. E ovviamente se fosse necessario sarei a disposizione per parlare con il premier». Lo ha detto Angela Merkel, a Berlino, rispondendo a una domanda, nel corso di una conferenza stampa in cancelleria, sullo stato delle trattative sui respingimenti dei migranti ai confini con Grecia e Italia. «Siamo in un processo di negoziato», ha affermato la cancelliera.

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:58



