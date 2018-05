Parchi e boschi infestati da zecche, tutti in pronto soccorso dopo l'escursione

di Alberto Comisso

PORDENONE - Cinque accessi al pronto soccorso per altrettanti casi di morsi da zecca. Si tratta di quattro adulti e di un bambino che, di rientro da una gita in montagna o da un'escursione nel bosco, si sono accorti della presenza del parassita. E' stato necessario, pertanto, rivolgersi al pronto soccorso di Pordenone e di San Vito. «Tra ieri e sabato scorso rileva Giuseppe Sclippa, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera del Friuli Occidentale abbiamo riscontrato una concentrazione di casi. Non c'è motivo di preoccuparsi, ma è necessario prestare molta attenzione ai luoghi che si decide di visitare e, a maggior ragione, di ispezionare accuratamente il proprio corpo una volta fatto rientro a casa. E in presenza di qualche sintomo, tipico del morso da zecca, rivolgersi subito al pronto soccorso. Ricordo inoltre che contro il virus della meningoencefalite da zecca (Tbe) c'è la possibilità di vaccinarsi: nella nostra regione la somministrazione è gratuita».



Il morso è indolore, ma può costituire un'insidia per la salute. Quella più pericolosa per l'uomo è la zecca dei boschi. Durante il pasto possono contagiare l'uomo trasmettendo diversi agenti infettivi responsabili di malattie anche complesse, talora serie, non sempre facili da riconoscere. Sono responsabili, per esempio, della trasmissione della Borrelia (malattia di Lyme) e del virus della meningoencefalite da zecca (Tbe)...



Gioved├Č 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA