Vico Equense, impressionante incidente: due turiste travolte sulle strisce da uno scooter

Incidente a Punta Scutolo, tra Meta di Sorrento e Vico Equense, in provincia di Napoli. Due donne sono state travolte e scaraventate a terra da uno scooter mentre attraversavano sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto domenica scorsa intorno alle 9 di mattina. Il motorino non solo ha investito le donne sulle strisce ma aveva invaso anche la corsia opposta in un tratto di strad con la linea bianca continua. Impressionanti le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.Le due donne, madre e figlia originarie degli Stati Uniti, riporta Positano news, sono fuori pericolo di vita: hanno riportato diverse ferite e contusioni, ma niente di grave. Il motociclista nella caduta si è invece rotto un braccio. All'uomo, un 52enne di Sant’Agnello, è stata ritirata la patente.