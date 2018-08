Turista tedesco si tuffa nudo nella peschiera della Reggia di Caserta

Si è tuffato nudo nella peschiera grande della Reggia di Caserta, ripreso con il cellulare da altri turisti indignati e divertiti. Protagonista un turista tedesco di 25 anni, che è stato fermato e denunciato dalla Polizia di Stato per il delitto di atti osceni in luogo pubblico.



«Avevo caldo e mi sono tuffato», queste le parole pronunciate in Questura dal giovane turista, giunto in Italia in compagnia di un amico, che ha fatto da interprete. Il fatto è accaduto ieri tra le 15 e le 16, quando la temperatura era molto elevata; il 25enne, giunto alla Peschiera Grande, si è spogliato davanti ad altri turisti e si è fatto il bagno; mentre alcuni riprendevano, qualcun altro ha allertato i poliziotti a cavallo, che sono giunti sul posto con i colleghi del Reparto Volanti guidato da Michele Pota. Il giovane si è vestito ed è stato portato in Questura dove è stato denunciato.

