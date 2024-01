Vicenza, uomo passeggia completamente nudo per le strade della città

Un uomo di 35 anni originario della provincia di Roma è stato avvistato nel vicentino mentre camminava completamente nudo per le strade della città. L'episodio, avvenuto durante la mattinata di lunedì 8 gennaio a via San Pio X ha attirato l'attenzione dei passanti che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri, intervenuti per gestire la situazione.

La vicenda

I militari sono intervenuti per chiedere al 35enne di rivestirsi. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, nel reparto di psichiatria. Qui è stato trattenuto per poter effettuare degli accertamenti e capire le sue reali condizioni psichiche a causa di un comportamento fuori dal comune.