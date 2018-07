Toscana, consigliere Lega contro i bagnini: «Vengono dalla Sicilia? Non li vogliamo»

« Possibile che a San Vincenzo non si sia trovata la disponibilità di qualche aitante giovane locale? ». Così Roberto Biasci, consigliere regionale della Lega, protesta ironicamente contro l’affidamento del servizio di salvataggio a personale non toscano. Bensì, per l'appunto, siciliano. I bagnini arruolati per la stagione sul litorale, infatti, arrivano da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.



Bagnini siciliani a San Vincenzo? « Sono rimasto quantomeno perplesso nell'apprendere che i bagnini operativi sulle spiagge comunali a San Vincenzo proverranno da Mazara del Vallo, località in provincia di Trapani ». Questi i toni stizziti e polemici dell’esponente del Carroccio, che ha continuato a commentare il fatto in modo provocatorio, alzando un polverone: « Con tanti giovani in cerca di occupazione, anche stagionale, si è fatto davvero il massimo per non dovere far addirittura risalire la penisola ai prescelti siciliani? ». I costi dell’operazione (circa 50mila euro) vengono comunque calcolati come equi dal leghista, ma Biasci incalza ancora: « Forse ci si doveva muovere per tempo, considerato che il servizio doveva partire a metà giugno e solo ora, almeno per quel che ci risulta, sarà pienamente operativo » .











