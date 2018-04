Torino, soldi, favori e sesso per togliere il malocchio: guru settantenne condannato

Aveva convinto alcune donne di essere in grado di liberarle dal malocchio. Per svolgere i riti, chiedeva come pagamento denaro, favori personali e, in un caso, un rapporto sessuale. Per questo motivo, Guido Cattò, 70 anni, guru della pratica indiana dello Kyra Yoga, oggi è stato condannato dal tribunale di Torino a sei anni e otto mesi di reclusione. L'uomo era accusato di circonvenzione di incapace e violenza sessuale. A una delle due vittime, costituita parte civile nel processo con l'avvocato Alice Abena, l'imputato dovrà versare una provvisionale di 30mila euro.



«Ha approfittato della condizione di vulnerabilità delle persone - ha spiegato l'avvocato Abena - E non ha pronunciato, per tutto questo tempo, una sola parola di scuse». Il processo è lo sviluppo di un'inchiesta coordinata dal pm Mario Bendoni. Nel marzo dello scorso anno, è stato aperto un secondo procedimento per altri episodi. Attualmente, Cattò è agli arresti domiciliari.

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA