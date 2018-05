Sposi morti il giorno prima del matrimonio. Il funerale nella stessa chiesa delle nozze

di Emiliana Costa

Mancavano poche ore al gran giorno, ancora una notte e sarebbero diventati marito e moglie. Ma una fatalità ha trasformatoAccade a Passos, in Brasile. Come riporta il Mirror , 36 anni e il futuro sposo, 31, erano al settimo cielo. Il giorno dopo si sarebbero sposati. Ma mentre svolgevano le ultime commissioni prima delle nozze, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.La polizia avrebbe riferito che l'auto su cui viaggiava la coppia si sarebbe scontrata con un altro veicolo sulla 184 Highway del Brasile. Rodrigo avrebbe tentato di sorpassare un'altra macchina. Poi lo schianto. Luana è, mentre l'uomo è. Anche l'autista dell'altro veicolo, Jorge Rocha, 50 anni, è morto.I parenti della coppia sono rimasti scioccati. Molti erano appena arrivati in città per le nozze. I funerali sono stati organizzati in grande fretta e dovrebbero essere celebrati proprio nelladove i due fidanzati sarebbero dovuto diventare marito e moglie.