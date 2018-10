Fanno sesso davanti al cimitero, maxi-multa di 20.000 euro a Padova

Multa di 10mila euro ciascuno per un 42enne di Resana e una prostituta 24enne, di nazionalità romena, trovati ieri notte dai carabinieri privi di indumenti nella vettura dell’uomo, all’interno del parcheggio del cimitero maggiore del centro di Padova.



L'uomo aveva agganciato la donna poco prima. Dopo una breve contrattazione sulla prestazione, i due avevano deciso di appartarsi nei pressi del cimitero maggiore, alle porte della città, una zona poco frequentata la notte. Ma l'altra sera i carabinieri hanno perlustrato il parcheggio del cimitero.



I due "amanti" erano completamente nudi nell'auto di lui. E unavolta controllati i documenti, ai carabinieri non è rimasto che compilare il verbale. Ben 10mila euro di multa ciascuno, al cliente e alla prostituta. La sanzione, comminata durante i controlli anti-prostituzione, deriva dalla depenalizzazione del reato di “atti osceni in luogo pubblico”, che consente di evitare il giudizio davanti all’Autorità Giudiziaria pagando la salata sanzione amministrativa indicata.

Ultimo aggiornamento: 16:55

