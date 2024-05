Truffa dell'appartamento con "finta" vista mare, ragazza denuncia: «Sono stata ingannata a Palermo»

Una turista è rimasta indignata dopo aver acquistato un soggiorno in una camera d'albergo con vista sul mare per poi rendersi conto di essere stata truffata. Lei si chiama Clarisa Murgia e aveva pagato una cifra "astronomica", secondo quanto riportato dal Daily Mail, per la camera. Ma quando è arrivata in hotel ha scoperto che la vista mozzafiato nascondeva un'altra realtà.

Il video

Nel video la ragazza mostra che la vista sul mare è in realtà un poster gigante di una spiaggia, attaccato al muro dell'edificio fuori dalla sua finestra.

Le reazioni

Un utente di TikTok ha detto: "Ecco perché guardo sempre la posizione per non sbagliare". Un altro ha commentato: "Nemmeno il mio ex ha mentito così tanto". E un terzo ha aggiunto: "La mia fortuna nella vita è riassunta in questo video".