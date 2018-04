Oderzo, scappano a mamma e nonna: due bimbi di 3 anni trovati sui binari

di Annalisa Fregonese

ODERZO - Tragedia sfiorata venerdì mattina alla stazione dei treni. Due bimbi piccolissimi, neppure tre anni, sono stati salvati da un pendolare a ridosso dei binari. I piccini, fratello e sorella italiani, che abitano in una casa situata vicino alla ferrovia, sono sfuggiti alla sorveglianza della mamma e della nonna. È stata provvidenziale la prontezza di riflessi dell'uomo che li ha visti, che si è subito reso conto che erano soli. I piccoli avevano ormai raggiunto la banchina con i binari a pochissima distanza. Sarebbe bastato un attimo per cadere sulle rotaie, dove i treni specie i convogli merci transitano con una certa frequenza. Dopo averli fermati e tenuti con sé l'uomo ha chiamato i Carabinieri.

La pattuglia è giunta subito e, dopo una breve ricerca, i bambini sono stati riconsegnati alla mamma. Che era in preda alla disperazione.

