Venezia, folle gioco dei ragazzi: aspettano le auto e si lanciano sulle strisce

di Melody Fusaro

Fermi ai lati della strada, aspettano che l’auto si avvicini e poi si buttano in mezzo alla carreggiata. Appena l’automobilista suona o li rimprovera, o semplicemente chiede ai ragazzi di spostarsi, volano gli insulti.

E’ il nuovo gioco dei bulletti di Spinea, in provincia di Venezia, che ricorda quello di un anno fa, quando per un periodo si sfidavano distendendosi sull’asfalto. I primi avvistamenti segnalati sono quelli della settimana scorsa, in via Roma. Erano più o meno le 23: alcuni assessori e consiglieri comunali sono usciti dal municipio e, mentre si salutavano nel piazzale, hanno visto un gruppo di ragazzi intorno ai 16 anni che si divertivano a far frenare all’improvviso le poche auto di passaggio. Un pericoloso passatempo confermato da molti residenti del Villaggio dei fiori che hanno seguito gli spostamenti dei ragazzi tra le vie del quartiere.

Mercoled├Č 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:00



