Interviene per sedare una rissa in discoteca, giovane picchia la testa e muore

Sarebbe morto nel tentativo di sedare una lite tra due amici Manuel Cantisani, 28 anni, trovato in fin di vita vicino a una discoteca e poi morto in ospedale la notte scorsa a Gallarate (Varese). Per ricostruire l'accaduto sono al lavoro i carabinieri del comando provinciale di Varese. A quanto si è appreso il 28enne potrebbe aver picchiato la testa dopo essere stato spinto da uno dei suoi amici coinvolti nel litigio, iniziato fuori da una discoteca di Castelletto Ticino (Novara) e poi proseguito - dopo un trasferimento in auto - per strada a Vergiate (Varese). Tutti i giovani coinvolti sarebbero già stati identificati.



La lite sarebbe nata per futili motivi, forse per una battuta non gradita ad una delle ragazze presenti, al termine di una serata trascorsa in una discoteca di Castelletto Ticino, in provincia di Novara. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dai carabinieri, due dei giovani che si trovavano con il 28enne avrebbero iniziato a litigare fin fuori dal primo locale, mentre inutilmente due ragazze presenti avrebbero tentato di riportare la calma. Dopo essere arrivati in auto nei pressi di una seconda discoteca, a Vergiate, i giovani avrebbero continuato a litigare in strada.



A quel punto, nel tentativo di dividere i due, Cantisano si sarebbe messo in mezzo, per poi essere spinto finendo a terra. I carabinieri del comando provinciale di Varese stanno ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare se, dopo essere stato spinto, il 28enne abbia riportato un trauma alla testa che ne avrebbe poi causato la morte o se, successivamente, nel tentativo di fuggire dal luogo della lite, uno dei suoi amici lo abbia travolto con l'auto. I giovani, tutti identificati, saranno sentiti nelle prossime ore.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA