Varese, ragazzi azzannati da un pittbul mentre fanno jogging: caccia al cane e al padrone

Una coppia, lei 25 anni, lui 35, è stata aggredita da un pitbull mentre faceva jogging, questo pomeriggio a Fagnano Olona (Varese). A quanto si è appreso il cane, presumibilmente sfuggito al controllo del padrone, si è avventato sui due sportivi azzannandoli alle braccia. Poi il padrone, recuperato l'animale, è scappato senza prestare soccorso o chiedere aiuto. Sia la giovane che il suo compagno sono stati trasportati in ospedale a Busto Arsizio (Varese), in condizioni non gravi. Sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri di Busto Arsizio.

Lunedì 4 Giugno 2018



