Il papà di Rebecca Braglia: «Continuate a giocare a rugby per lei che ora è nel Campionato dei Cieli». Il dolore di Parisse, Gavazzi e Pizzarotti

«Ringrazio tutti, ora Rebecca è nella Casa del Padre e prega per tutti coloro che le sono stati vicini con la preghiera. Rebecca era una rugbysta e ringrazia tutti i rugbysti, ora gioca nel Campionato dei Cieli, voi dovete continuare quello terreno». La studentessa, oltre ai genitori, lascia il fratello maggiore Federico che ha ugualmente giocato a rugby fino ai 18 anni nel Reggio Emilia.

«Come padre e come uomo di rugby sono vicino alla famiglia Braglia, profondamente commosso per la scomparsa di Rebecca, giovane e appassionata rugbista. Ricordiamola tutti #insieme #RIPRebecca». Così, su suo account Twitter, il presidente della Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi, che lunedì aveva raggiunto i genitori di Rebecca all'ospedale Bufalini di Cesena.

«Cara Rebecca sono profondamente addolorato mi stringo forte alla tua famiglia. Riposa in pace piccola». Con questo tweet il capitano azzurro Sergio Parisse ricorda Rebecca.

«Non ci sono parole. Una tragedia che colpisce una famiglia, uno sport, l'intera comunità parmigiana. Nel silenzio personale e profondo di ognuno di noi, abbiamo tutti sperato e fatto il tifo per te, Rebecca. Un abbraccio e una preghiera per la famiglia». Così, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, esprime il suo cordoglio